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Рабинович устроил фейерверк, посвященный отставке Гонтаревой (видео)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 14:08
Салют (кадр из видео)
Салют (кадр из видео)

Салют состоялся вечером в воскресенье, 18 марта

Салют из более чем 1000 залпов в воскресенье, 18 марта, на набережной Днепра в Киеве организовали активисты политической партии "За життя". Об этом говорится в сюжете телеканала NewsOne.

Фейерверк был посвящен отставке Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины.

"На протяжении нескольких месяцев тысячи активистов партии "За життя" приходили к Нацбанку, объединившись с тысячами обманутых вкладчиков, требовали немедленного увольнения и ответственности Гонтаревой, Рожковой (замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой – ред.) и их банды. Мы под стенами Нацбанка требовали отставки и суда, – добились пока только отставки, но обязательно добьемся и суда!" – заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович перед началом фейерверка.

Видео: Рабинович: Салют освобождения от Гонтаревой дали – дадим и салют освобождения от Супрун! (YouTube/Вадим Рабинович)

Парламентарий также пообещал, что подобными салютами будут отпразднованы и отставки других "проходимцев и казнокрадов", чего и добивается его политсила.

"Партия "За життя" не только приложила львиную долю усилий в освобождении страны от Гонтаревой, но и пообещала отпраздновать ее уход праздничным салютом. И, несмотря на холодную погоду, мы это делаем сегодня в столице Украины (в воскресенье, 18 марта 2018 года – ред.). Надеемся, дойдет и до расследования преступлений Гонтаревой перед финансовой системой страны – и ее посадят-таки в тюрьму... А партия "За життя" обещает так же точно освободить Украину от незаконного министра Супрун (и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, – ред.) – и тоже устроить салют в честь этого. Так всех потихоньку освободим от этих проходимцев и казнокрадов – и устроим салюты во всех крупных городах Украины, когда партия "За життя" придет к власти", – заключил народный депутат.

Напомним, осенью 2017 года активисты партии "За життя" в течение нескольких месяцев проводили многотысячные протесты у стен Национального банка с требованием отправить в отставку его председателя Валерию Гонтареву. В итоге Гонтарева была уволена Верховной Радой 15 марта 2018 года – за это решение проголосовали 342 народных депутата.

Напомним, Вадим Рабинович назвал отставку Гонтаревой "большим успехом" его команды.

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Теги: Валерия Гонтарева, Вадим Рабинович
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