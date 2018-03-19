Рабінович влаштував феєрверк, присвячений відставці Гонтарєвої (відео)

Салют відбувся увечері в неділю, 18 березня

Салют з більш ніж 1000 залпів у неділю, 18 березня, на набережній Дніпра в Києві організували активісти політичної партії "За життя". Про це йдеться в сюжеті телеканалу NewsOne.

Феєрверк був присвячений відставці Валерії Гонтарєвої з посади голови Національного банку України.

"Протягом декількох місяців тисячі активістів партії "За життя" приходили до Нацбанку, об'єднавшись з тисячами ошуканих вкладників, вимагали негайного звільнення та відповідальності Гонтарєвої, Рожкової (заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової – ред.) та їх банди. Ми під стінами Нацбанку вимагали відставки і суду, – домоглися поки тільки відставки, але обов'язково доб'ємося і суду!" – заявив народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович перед початком феєрверку.

Відео: Рабінович: Салют звільнення від Гонтарєвої далі – дамо і салют звільнення від Супрун! (YouTube/Вадим Рабинович)

Парламентарій також пообіцяв, що подібними салютами будуть відсвятковані і відставки інших "пройдисвітів і казнокрадів", чого і домагається його політсила.

"Партія "За життя" не тільки доклала левову частку зусиль у визволенні країни від Гонтарєвої, але і пообіцяла відсвяткувати її догляд святковим салютом. І, незважаючи на холодну погоду, ми це робимо сьогодні в столиці України (в неділю, 18 березня 2018 року – ред.). Сподіваємося, дійде і до розслідування злочинів Гонтарєвої перед фінансовою системою країни та її посадять-таки у в'язницю... А партія "За життя" обіцяє так само точно звільнити Україну від незаконного міністра Супрун (в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, – ред.) – і теж влаштувати салют в честь цього. Так потихеньку звільнимо від цих пройдисвітів і казнокрадів і влаштуємо салюти у всіх великих містах України, коли партія "За життя" прийде до влади", – підсумував народний депутат.

Нагадаємо, восени 2017 року активісти партії "За життя" протягом кількох місяців проводили багатотисячні протести біля стін Національного банку україни з вимогою відправити у відставку його голови Валерію Гонтареву. У підсумку Гонтарєва була звільнена Верховною Радою 15 березня 2018 року – за це рішення проголосувало 342 народних депутати.

Нагадаємо, Вадим Рабінович назвав відставку Гонтарєвої "великим успіхом" його команди.