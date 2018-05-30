"Работы еще много": Вятрович рассказал об успехах декоммунизации

Эксперты озвучили главное достижение последних лет в сфере реформы политики национальной памяти

987 населенных пунктов в Украине переименовали в процессе декоммунизации. Об этом рассказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время пресс-брифинга в украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, также было переименовано более 50 тыс. топонимов в самих населенных пунктах, демонтировано почти 2,5 тыс. памятников, в том числе более 1,5 тыс. памятников Ленину.

"Мы понимаем, что декоммунизация - это в первую очередь ментальное переосмысление того, чем было коммунистическое прошлое. В этом контексте работы еще много", - отметил историк.

Владимир Вятрович (фото: РБК-Украина)

Кроме того, директор отраслевого архива Службы безопасности Украины, менеджер группы "Политика национальной памяти" реанимационное пакета реформ Андрей Когут отметил, что принятие пакета законов по декоммунизации, особенно закона об открытии архивов КГБ, стало главным достижением последних лет в сфере реформы политики национальной памяти. Следующим шагом должно стать инициирование общественной дискуссии на национальном уровне, чтобы общество имело общее видение прошлого.

Хайп-такси: что для вас 9-е мая

Ранее Вятрович объяснил, почему нужно отменить выходной на 9 мая.