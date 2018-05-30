"Роботи ще багато": В'ятрович розповів про успіхи декомунізації

Експерти озвучили головне досягнення останніх років у сфері реформи політики національної пам'яті

987 населених пунктів в Україні перейменували в процесі декомунізації. Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович під час прес-брифінгу в кризовому українському медіа-центрі.

За його словами, також було перейменовано понад 50 тис. топонімів у самих населених пунктах, демонтовано майже 2,5 тис. пам'яток, у тому числі більше 1,5 тис. пам'ятників Леніну.

"Ми розуміємо, що декомунізація - це в першу чергу ментальне переосмислення того, чим було комуністичне минуле. У цьому контексті роботи ще багато", - зазначив історик.

Володимир В'ятрович (фото: РБК-Україна)

Крім того, директор галузевого архіву Служби безпеки України, менеджер групи "Політика національної пам'яті" реанімаційне пакету реформ Андрій Когут зазначив, що прийняття пакету законів з декомунізації, особливо закону про відкриття архівів КДБ, стало головним досягненням останніх років у сфері реформи політики національної пам'яті. Наступним кроком має стати ініціювання громадської дискусії на національному рівні, щоб суспільство мало спільне бачення минулого.

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