Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Роботи ще багато": В'ятрович розповів про успіхи декомунізації

STYLERLIFE        30.05.2018 - 18:20
Володимир В'ятрович (фото: РБК-Україна)
Володимир В'ятрович (фото: РБК-Україна)

Експерти озвучили головне досягнення останніх років у сфері реформи політики національної пам'яті

987 населених пунктів в Україні перейменували в процесі декомунізації. Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович під час прес-брифінгу в кризовому українському медіа-центрі.

За його словами, також було перейменовано понад 50 тис. топонімів у самих населених пунктах, демонтовано майже 2,5 тис. пам'яток, у тому числі більше 1,5 тис. пам'ятників Леніну.

"Ми розуміємо, що декомунізація - це в першу чергу ментальне переосмислення того, чим було комуністичне минуле. У цьому контексті роботи ще багато", - зазначив історик.

Володимир В'ятрович (фото: РБК-Україна)

Крім того, директор галузевого архіву Служби безпеки України, менеджер групи "Політика національної пам'яті" реанімаційне пакету реформ Андрій Когут зазначив, що прийняття пакету законів з декомунізації, особливо закону про відкриття архівів КДБ, стало головним досягненням останніх років у сфері реформи політики національної пам'яті. Наступним кроком має стати ініціювання громадської дискусії на національному рівні, щоб суспільство мало спільне бачення минулого.

Хайп-таксі: що для вас 9-е травня

Раніше В'ятрович пояснив, чому потрібно скасувати вихідний на 9 травня.

"Політичні спекулянти": В'ятрович висловився про використання "георгіївських стрічок" в Україні "Назва "Верховна Рада" - радянська спадщина": В'ятрович зробив гучну заяву
Теги: Владимир Вятрович
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top