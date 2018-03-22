"Радикальные меры": в Киеве люди "отблагодарили" автохама

Местные жители наказали "героя парковки"

В Киеве "героя парковки" люди своеобразно "отблагодарили". Автомобиль "автохама" стал прямо на проходе. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Радикальные меры: Киев. улица Боженко, 86, перекресток на Байковую. Прохожие отблагодорили автохама, стекла побили и пеной выхлопную задули. Наказание за парковку на проходе... Бандиты или народные мстители?" - спросили на странице.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети выразили свое мнение в комментариях.

"Когда человек в ответ на хамское поведение получает ответку в том же стиле, и тут же начинает ныть про закон, который он 5 секунд назад нарушал... Это так мило" - написал Макс Симчук.

"Жлобы какие-то, и тот, кто стал, и тот, кто машину портил. п.с. Это они по Урловской не ходили, там как напаркуют на переходах, пройти реально никак", - прокомментировала Наталья Бабенко.

"Это не правильно. Если уж так хочется, дождись хозяина и проделай все это при нем, но нет, кишка тонка. А так, из под кустов нагадил и все", - написал Голубь Европейский.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Киеве заметили очередного "героя парковки".

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