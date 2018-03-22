Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Радикальные меры": в Киеве люди "отблагодарили" автохама

STYLERLIFE        22.03.2018 - 16:20
Фото: "Герой парковки" (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: "Герой парковки" (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Местные жители наказали "героя парковки"

В Киеве "героя парковки" люди своеобразно "отблагодарили". Автомобиль "автохама" стал прямо на проходе. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Радикальные меры: Киев. улица Боженко, 86, перекресток на Байковую. Прохожие отблагодорили автохама, стекла побили и пеной выхлопную задули. Наказание за парковку на проходе... Бандиты или народные мстители?" - спросили на странице.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети выразили свое мнение в комментариях.

"Когда человек в ответ на хамское поведение получает ответку в том же стиле, и тут же начинает ныть про закон, который он 5 секунд назад нарушал... Это так мило" - написал Макс Симчук.

"Жлобы какие-то, и тот, кто стал, и тот, кто машину портил. п.с. Это они по Урловской не ходили, там как напаркуют на переходах, пройти реально никак",  - прокомментировала Наталья Бабенко.

"Это не правильно. Если уж так хочется, дождись хозяина и проделай все это при нем, но нет, кишка тонка. А так, из под кустов нагадил и все", - написал Голубь Европейский. 

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Киеве заметили очередного "героя парковки".

Хайп-такси #2: "Ваше отношение к маршруткам" (видео: РБК-Украина)

"Чучело торопилось": в Киеве заметили очередного "героя парковки" Во Львове водители устроили перестрелку из-за места на парковке
Теги: парковка
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top