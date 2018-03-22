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"Радикальні заходи": у Києві люди "віддячили" автохаму

STYLERLIFE        22.03.2018 - 16:20
Фото: "Герой паркування" (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: "Герой паркування" (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Місцеві жителі покарали "героя паркування"

У Києві "героя паркування" люди своєрідно "віддячили". Автомобіль "автохама" став прямо на проході. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"Радикальні заходи: Київ. вулиця Боженка, 86, перехрестя на Байкову. Перехожі отблагодорили автохама, скла побили і піною вихлопну задули. Покарання за паркування на проході... Бандити або народні месники?" - запитали на сторінці.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі висловили свою думку в коментарях.

"Коли людина у відповідь на хамське поводження одержує відповідь у тому ж стилі, і тут же починає нити про закон, який він 5 секунд тому порушував... Це так мило" - написав Макс Симчук.

"Жлоби якісь, і той, хто став, і той, хто машину псував. п. с. Це вони Урловській не ходили, там як напаркуют на переходах, пройти реально ніяк", - прокоментувала Наталія Бабенко.

"Це не правильно. Якщо вже так хочеться, дочекайся господаря і зроби все це при ньому, але немає, кишка тонка. А так, з під кущів напаскудив і все", - написав Голуб Європейський.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що в Київі помітили чергового "героя паркування".

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Теги: парковка
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