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"Рано или поздно": российский журналист заявил о предпосылках к распаду РФ

STYLERLIFE        16.03.2018 - 14:56
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

По словам журналиста, "великодержавный комплекс" — это комплекс всех бывших империй

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский заявил о возможности распада Российской Федерации. Об этом передает "Главред".

По его словам, в обозримом будущем — в ближайшие 10-15 лет — распад РФ вряд ли стоит ожидать.

"Пока что я не вижу никаких предпосылок для этого. А теоретически все страны рано или поздно исчезают", - сказал Радзиховский.

Он не верит, что Россия добровольно вернеть Украине Крым.

"Крым останется в составе России. Пока Россия не распадется", - считает журналист.

"Власть очень заинтересована в том, чтобы "расчесывать" в обществе комплекс великодержавной неполноценности, потому что, пока общество ущербно, пока оно ощущает себя обиженным, думает, что Россию все обижают и загоняют, оно консолидируется вокруг власти. А если нас не загоняют, не обижают, и великодержавные комплексы нам не нужны, то тогда люди начинают думать о своих житейских проблемах не как о вторичных, а как о первичных, что не выгодно для власти", - отметил Леонид.

По словам журналиста, "великодержавный комплекс" — это комплекс всех бывших империй, от которого избавляет только время.

Напомним, что российский рэпер Матвей Мельников, известный под псевдонимом Мот, приедет с концертами в Украину, несмотря на то, что выступал в оккупированном Крыму. 

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