Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Рано чи пізно": російський журналіст заявив про передумови до розпаду РФ

STYLERLIFE        16.03.2018 - 14:56
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

За словами журналіста, "великодержавний комплекс" — це комплекс усіх колишніх імперій

Російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський заявив про можливість розпаду Російської Федерації. Про це передає "Главред".

За його словами, в осяжному майбутньому — найближчі 10-15 років — розпад РФ навряд чи варто очікувати.

"Поки що я не бачу ніяких передумов для цього. А теоретично всі країни рано чи пізно зникають", - сказав Радзіховський.

Він не вірить, що Росія добровільно вернеть Україні Крим.

"Крим залишиться у складі Росії. Поки Росія не розпадеться", - вважає журналіст.

"Влада дуже зацікавлена в тому, щоб "розчісувати" в суспільстві комплекс великодержавної неповноцінності, тому що, поки суспільство збитково, поки воно відчуває себе скривдженим, думає, що Росію всі ображають і заганяють, воно консолідується навколо влади. А якщо нас не заганяють, не кривдять, і великодержавні комплекси нам не потрібні, то тоді люди починають думати про свої життєві проблеми не як про вторинних, а як про первинні, що не вигідно для влади", - зазначив Леонід.

За словами журналіста, "великодержавний комплекс" — це комплекс усіх колишніх імперій, від якого позбавляє тільки час.

Нагадаємо, що російський репер Матвій Мельников, відомий під псевдонімом Мот, приїде з концертами в Україну, незважаючи на те, що виступав в окупованому Криму.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Війна проти Заходу": журналіст розповів про плани Росії в майбутньому Дорогоцінний вантаж: в Росії з літака випало золото, платина і діаманти
Теги: Крым, Россия
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top