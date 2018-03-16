"Рано чи пізно": російський журналіст заявив про передумови до розпаду РФ

За словами журналіста, "великодержавний комплекс" — це комплекс усіх колишніх імперій

Російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський заявив про можливість розпаду Російської Федерації. Про це передає "Главред".

За його словами, в осяжному майбутньому — найближчі 10-15 років — розпад РФ навряд чи варто очікувати.

"Поки що я не бачу ніяких передумов для цього. А теоретично всі країни рано чи пізно зникають", - сказав Радзіховський.

Він не вірить, що Росія добровільно вернеть Україні Крим.

"Крим залишиться у складі Росії. Поки Росія не розпадеться", - вважає журналіст.

"Влада дуже зацікавлена в тому, щоб "розчісувати" в суспільстві комплекс великодержавної неповноцінності, тому що, поки суспільство збитково, поки воно відчуває себе скривдженим, думає, що Росію всі ображають і заганяють, воно консолідується навколо влади. А якщо нас не заганяють, не кривдять, і великодержавні комплекси нам не потрібні, то тоді люди починають думати про свої життєві проблеми не як про вторинних, а як про первинні, що не вигідно для влади", - зазначив Леонід.

За словами журналіста, "великодержавний комплекс" — це комплекс усіх колишніх імперій, від якого позбавляє тільки час.

Нагадаємо, що російський репер Матвій Мельников, відомий під псевдонімом Мот, приїде з концертами в Україну, незважаючи на те, що виступав в окупованому Криму.