"Разгромный счет путинского фашизма": российский журналист призвал не смотреть чемпионат мира по футболу

Журналист привел в пример Олимпийские игры 1936 года в Берлине

Известный российский журналист Александр Сотник призвал людей не смотреть чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ. Он вспомнил Олимпийские игры 1936 года в Берлине, когда Гитлер все-таки принял решение провести их в Германии, несмотря на серьезные споры по поводу целесообразности проведения Игр. Свое мнение Сотник высказал на Facebook-странице.

"Не секрет, что спорт давно стал бизнесом. На Олимпиаде 1936 года в Берлине определенные люди тоже заработали приличные деньги. А теперь спросите себя: стоили эти деньги того, что произошло потом в Европе и в мире? И не слишком ли дорого в итоге цивилизации обошелся этот арийский спортивный пиар? Я не буду смотреть Мундиаль, хотя очень люблю это зрелище. Но не стану. Не надо про "футбольный праздник", не надо про "ничего личного, просто бизнес"..., - написал Сотник.

Журналист уверил, что не будет смотреть "страшный ногомяч".

"Просто представьте, что дяди на поле будут играть не мячом, а оторванными головами сирийских и чеченских детей, головами погибших в малайзийском Боинге, сбитом над Донбассом, головами тех, чей самолет упал под Смоленском...

Я не буду смотреть этот страшный ногомяч. Понимаю: его будут смотреть и без меня, а потеря одного зрителя - и не потеря вовсе. Но еще раз: вспомните праздник Олимпиады 1936 года и цену, выставленную человечеству после нее. Тот праздник того стоил? Если вы ответите для себя утвердительно, тогда включайте телевизор и готовьтесь получить страшный счет. Разгромный счет в пользу путинского фашизма", - подытожил журналист.

Скриншот (facebook.com/sasha.sotnik)

Люди в комментариях поддержали мнение журналиста.

"В этом году и для меня Мундиаля нет, хотя ни одного не пропустил с 1978-го...", - написал Василий Сидей.

"Вообще ненавижу большой спорт. Просто развлечение из разряда глупых. Типа тут мы все понимаем. Зрелище и деньги" , - прокомментировала Галина Лапинская.

"Присоединяюсь", - отреагировала Марина Сайко.

"Я давно не смотрю российский "спорт", опатриотиченный Кремлем", - прокомментировал Вячеслав Березницкий.

Скриншот комментариев (facebook.com/sasha.sotnik)

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