"Розгромний рахунок путінського фашизму": російський журналіст закликав не дивитися чемпіонат світу з футболу

Журналіст навів у приклад Олімпійські ігри 1936 року в Берліні

Відомий російський журналіст Олександр Сотник закликав людей не дивитися чемпіонат світу з футболу, який пройде в РФ. Він згадав Олімпійські ігри 1936 року в Берліні, коли Гітлер все-таки прийняв рішення провести їх у Німеччині, незважаючи на серйозні суперечки з приводу доцільності проведення Ігор. Свою думку Сотник висловив на Facebook-сторінці.

"Не секрет, що спорт давно став бізнесом. На Олімпіаді 1936 року в Берліні певні люди теж заробили пристойні гроші. А тепер запитайте себе: коштували ці гроші того, що сталося потім в Європі і в світі? І чи не занадто дорого в результаті цивілізації обійшовся цей арійський спортивний піар? Я не буду дивитися Мундіаль, хоча дуже люблю це видовище. Але не стану. Не треба про "футбольне свято", не треба про "нічого особистого, просто бізнес"..., - написав Сотник.

Журналіст запевнив, що не буде дивитися "страшний ногомяч".

"Просто уявіть, що дядьки на полі будуть грати не м'ячем, а відірваними головами сирійських і чеченських дітей, головами загиблих в малайзійському Боїнгу, збитому над Донбасом, головами тих, чий літак впав під Смоленськом...

Я не буду дивитися цей страшний ногомяч. Розумію: його будуть дивитися і без мене, а втрата одного глядача - і не втрата зовсім. Але ще раз: згадайте свято Олімпіади 1936 року і ціну, виставлену людству після неї. Те свято того коштувало? Якщо ви відповісте для себе ствердно, тоді вмикайте телевізор і готуйтеся отримати страшний рахунок. Розгромний рахунок на користь путінського фашизму", - підсумував журналіст.

Скріншот (facebook.com/sasha.sotnik)

Люди в коментарях підтримали думку журналіста.

"У цьому році та для мене Мундіалю немає, хоча жодного не пропустив з 1978-го...", - написав Василь Сідей.

"Взагалі ненавиджу великий спорт. Просто розвага з розряду дурних. Типу тут ми все розуміємо. Видовище і гроші" , - прокоментувала Галина Лапінський.

"Приєднуюсь", - відреагувала Марина Сайко.

"Я давно не дивлюся російський "спорт", опатриотиченный Кремлем", - прокоментував В'ячеслав Березницький.

Скріншот коментарів (facebook.com/sasha.sotnik)

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