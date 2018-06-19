"Разрушение системы": в Минздраве хотят отменить ежегодные медосмотры госслужащих

Государственным служащим не придется каждый год проходить профилактические медосмотры

На согласовании находится проект приказа Минздрава об отмене ежегодных профилактических медосмотров госслужащих. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

По мнению Супрун, это прогрессивные планы, поскольку государственные служащие смогут как все консультироваться у семейного врача и проходить только нужные обследования.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

"Отмена этого приказа — один из необходимых шагов к разрушению системы распределения на такие себе касты, когда служебное положение определяет, в какой больнице тебе лечиться. Мы трансформируем систему здравоохранения в единое медицинское пространство, где каждый получает доступ к одинаково качественным медицинским услугам там, где ему удобно, а не куда приписали", — написала она.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее в Минздраве развенчали мифы о похудении и "чистке" организма.

Что вы не знали об Уляне Супрун