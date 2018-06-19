"Руйнування системи": у МОЗ хочуть скасувати щорічні медогляди держслужбовців

Державним службовцям не доведеться щороку проходити профілактичні медогляди

На узгодженні знаходиться проект наказу МОЗ про скасування щорічних профілактичних медоглядів держслужбовців. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

На думку Супрун, це прогресивні плани, оскільки державні службовці зможуть як всі консультуватися у сімейного лікаря та проходити тільки потрібні обстеження.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

"Скасування цього наказу - один з необхідних кроків до руйнування системи розподілу на такі собі касти, коли службове становище визначає, в якій лікарні тобі лікуватися. Ми трансформуємо систему охорони здоров'я в єдиний медичний простір, де кожен отримує доступ до однаково якісних медичних послуг там, де йому зручно, а не куди приписали", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розвінчали міфи про схуднення і "чистки" організму.

Що ви не знали про Уляні Супрун

