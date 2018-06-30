Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове

Спасатели продолжают бороться с последствиями стихии

Бушевавшая в Чернигове стихия "смыла" дорогу местного значения и уничтожила сразу несколько домов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черниговской области.

"В городе остаются подтопленными 19 улиц. Также произошло частичное уничтожение стен жилых домов по улице Толстого, 7 и Текстильников, 23. Также произошло частичное уничтожение дорожного покрытия возле автомобильного моста через реку Белоус в Черниговском районе", - говорится в сообщении.

Фото: Чернигов после сильного дождя (http://cn.dsns.gov.ua)

В то же время спасатели уточнили, что движение по автодороге нарушено не было, а сами ремонтные роботы коммунальные службы начнут в понедельник. Сейчас же продолжает ликвидация последствий масштабного подтопления.

Кстати, из-за непогоды в Чернигове подтоплены почти 90 частных домовладений, медикам передали трех человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.

К ликвидации последствий непогоды в Чернигове привлечены 59 спасателей, задействованы 18 единиц спецтехники, 2 резиновые лодки. Как отмечается, сейчас 13 мотопомп продолжают откачку воды из частных домохозяйств.

Как сообщалось ранее. из-за непогоды в Украине во Львовской области подтоплено 20 подвалов жилых домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщают, что после 10 часов утра по автодороге государственного значения Николаев-Жидачев-Калуш в селе Мельничи сошла вода.

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