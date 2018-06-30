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Розвалені будинки і "змита" дорога: вражаючі фото наслідків негоди в Чернігові

STYLERLIFE        30.06.2018 - 17:32
Фото: негода в Чернігові (cn.dsns.gov.ua)
Фото: негода в Чернігові (cn.dsns.gov.ua)

Рятувальники продовжують боротися з наслідками стихії

Стихія, яка вирувала в Чернігові, "змила" дорогу місцевого значення і знищила відразу кілька будинків. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Чернігівській області.

"В місті залишаються підтопленими 19 вулиць. Також відбулося часткове знищення стін житлових будинків по вулиці Толстого, 7 і Текстильників, 23. Також відбулося часткове знищення дорожнього покриття біля автомобільного мосту через річку Білоус в Чернігівському районі", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: Чернігів після сильного дощу (http://cn.dsns.gov.ua)

У той же час рятувальники уточнили, що рух по автодорозі порушено не було, а самі ремонтні роботи комунальні служби почнуть в понеділок. Зараз же продовжує ліквідація наслідків масштабного підтоплення.

До речі, через негоду в Чернігові підтоплено майже 90 приватних домоволодінь, медикам передали трьох осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

До ліквідації наслідків негоди в Чернігові притягнуто 59 рятувальників, задіяно 18 одиниць спецтехніки, 2 гумові човни. Як зазначається, зараз 13 мотопомп продовжують відкачування води з приватних домогосподарств.

Як повідомлялося раніше. через негоду в Україні у Львівській області підтоплено 20 підвалів житлових будинків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС повідомляють, що після 10 годин ранку на автодорозі державного значення Миколаїв-Жидачів-Калуш в селі Мельничи зійшла вода.

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