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Как "разводят" мошенники: в полиции рассказали о самых популярных способах

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 07:12
Как "разводят" мошенники: в полиции рассказали о самых популярных способах
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Полиция призывает украинцев трезво думать и не попадаться на удочку преступников

По всей Украине действуют разные мошеннические схемы, по которым из людей пытаются вытянуть деньги. Донбасс - не исключение. Отдел коммуникации Северодонецкого отдела полиции проинформировал о самых популярных среди преступников схем "развода" доверчивых граждан. В полиции призывают украинцев хорошо думать, чтобы не попадаться на уловки аферистов.

Самые популярные схемы:

1. Родственник в беде.

Как действует преступник: "полицейский" или "близкий человек" (очень взволнованным тоном) говорит, что попал в беду и немедленно нужны деньги!

Ваши действия: положить трубку, позвонить родственнику, узнать в полиции (102) действительно ли он является участником правонарушения или задержан. Никогда не перечисляйте деньги по требованию неизвестных вам лиц. Не паникуйте, сразу проверьте, где действительно находятся ваши родные и срочно в полицию.

2. Банковский сотрудник.

Как действуют преступники:вам по телефону звонит якобы банковский сотрудник и говорит (звонок или SMS), что карта заблокирована / с нее пытаются снять деньги / необходимо предоставить информацию о владельце. Естественно, требует назвать срок действия карты и трехзначный код (CVV).

Ваши действия: положить трубку. Никогда и никому не сообщайте номер банковской карты, срок ее действия, ПИН-код или CVV-код. Помните, что сотрудники банка не имеют права уточнять личные данные в телефонном режиме. Позвоните в банк и сообщите им о мошенниках.

3. "Покупки через интернет".

Как действуют мошенники: публикуется пост о продаже товара или услуги по очень привлекательной цене, но с единственным условием - вы должны перечислить предоплату.

Ваши действия: покупайте только у проверенных продавцов, оплачивайте товар после его получения.

Как мы ранее писали, в Киеве разоблачили мошенника, который обустроил помещение под туристическое агентство и продавал фальшивые путевки на элитные курорты. Аферист смог обмануть своих клиентов на свыше 4 миллиона гривен. 

Также мы писали о том, что в Украине участились случаи мошенничества, связанного с кражей денег с банковских карт путем взлома мобильного номера телефона

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