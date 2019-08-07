Як "розводять" шахраї: у поліції розповіли про найпопулярніші способи

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Поліція закликає українців тверезо думати і не потрапляти на гачок злочинців

По всій Україні діють різні шахрайські схеми, за якими з людей намагаються витягнути гроші. Донбас - не виняток. Відділ комунікації Сєвєродонецького відділу поліції поінформував про найбільш популярні серед злочинців схеми "розводу" довірливих громадян. У поліції закликають українців добре думати, щоб не потрапляти на гачок аферистів.

Найпопулярніші схеми:

1. Родич у біді.

Як діє злочинець: "поліцейський" або "близька людина" (дуже схвильованим тоном) каже, що потрапив в біду і негайно потрібні гроші!

Дії : покласти слухавку, зателефонувати родичу, дізнатися в поліції (102) чи дійсно він є учасником правопорушення або затриманий. Ніколи не перераховуйте гроші на вимогу невідомих вам осіб. Не панікуйте, відразу перевірте, де знаходяться ваші рідні і терміново в поліцію.

2. Банківський працівник.

Як діють злочинці : вам по телефону дзвонить начебто банківський працівник і каже (дзвінок або SMS), що карта заблокована / з неї намагаються зняти гроші / необхідно надати інформацію про власника. Природно, вимагає назвати термін дії картки і тризначний код (CVV).

Дії : покласти трубку. Ніколи і нікому не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, PIN-код або CVV-код. Пам'ятайте, що співробітники банку не мають права уточнювати особисті дані в телефонному режимі. Зателефонуйте в банк і повідомте їм про шахраїв.

3. "Покупки через інтернет".

Як діють шахраї : публікується пост про продаж товару чи послуги за дуже привабливою ціною, але з єдиною умовою - ви повинні перерахувати передоплату.

Дії : купуйте тільки у перевірених продавців, платіть за товар після його отримання.

Як ми раніше писали, у Києві викрили шахрая, який облаштував приміщення під туристичне агентство і продавав фальшиві путівки на елітні курорти. Аферист зміг обдурити своїх клієнтів на понад 4 мільйони гривень.

Також ми писали про те, що в Україні почастішали випадки шахрайства, пов'язаного з крадіжкою грошей з банківських карт шляхом злому мобільного номера телефону.