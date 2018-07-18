Разъяренный отец прямо на улице кастрировал обидчика дочери

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Отец избил обидчика, а потом ножом ударил несколько раз в пах

В столице Турции Анкаре возмущенный отец, которому не понравилось, что к его дочери приставал незнакомец, прямо на улице кастрировал этого мужчину. Об этом сообщает Times.kz.

В издании рассказали, что отец решил зайти в магазин, в то время как дочь ждала его на улице. Возпользовавшись тем, что девушка стояла одна, к ней начал приставать незнакомый мужчина.

Он начал оскорблять и хватать за руки девушку, недовольный тем, что она отвернулась.

Выйдя из магазина, отец девушки ударил обидчика дочери, повалил на землю. Мужчина достал нож и несколько раз ударил незнакомца в половой орган. Пострадавшего забрала "скорая", он фактически лишился полового органа.

Видео: Отец кастрировал обидчика дочери (youtube.com/Manisa Kulis Haber)

Отца девушки задержала полиция, в настоящее время идет разбирательство.

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