Розлючений батько прямо на вулиці кастрував кривдника доньки

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Батько побив кривдника, а потім ножем вдарив кілька разів в пах

В столиці Туреччини Анкарі обурений батько, якому не сподобалося, що до його дочки чіплявся незнайомець, прямо на вулиці кастрував цього чоловіка. Про це повідомляє Times.kz.

У виданні розповіли, що батько вирішив зайти в магазин, в той час як дочка чекала його на вулиці. Скориставшись тим, що дівчина стояла одна, до неї почав чіплятися незнайомий чоловік.

Він почав ображати і хапати за руки дівчину, незадоволений тим, що вона відвернулася.

Вийшовши з магазину, батько дівчини вдарив кривдника доньки, повалив на землю. Чоловік дістав ніж і кілька разів вдарив незнайомця в статевий орган. Потерпілого забрала "швидка", він фактично позбувся статевого органу.

Відео: Батько кастрував кривдника доньки (youtube.com/Manisa Kulis Haber)

Батька дівчини затримала поліція, в даний час йде розгляд.

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