"Поп, там есть поп!": в соцсетях смеются над открытием банкомата на Донбассе

В Красногоровке чиновники открыли банкомат, перерезали ленту, а священник облил его святой водой

В подконтрольной Украине Красногоровке на днях прошло торжественное открытие первого и единственного банкомата "Ощадбанка" с перерезанием красной ленты. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации на странице в Facebook.

На опубликованных фото в сети видно, что на открытии банкомата также присутствовал священник, освятивший банковское оборудование. В соцсетях начали шутить о масштабах мероприятия.

Фото: Торжественное перерезание ленты у банкомата (facebook.com/Прес-служба-Донецької-облдержадміністрації)

Участие в открытии приняли председатель Марьинской райгосадминистрации, руководитель районной военно-гражданской администрации и другие чиновники.

Фото: Освящение банковского оборудования (facebook.com/Прес-служба-Донецької-облдержадміністрації)

Это мероприятие в сети уже начали сравнивать с недавним торжественным открытием остановки на оккупированных территориях. Там группа людей перед камерами позировали при открытии старой остановки советских времен, которую освежили краской. Во время мероприятия перерезали красную ленту. Стоит также отметить, что сама остановка стоит среди поля.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/romarkrm)

Фото: открытие остановки из поста Дениса Казанского (facebook.com/den.kazansky)

Пользователи соцсетей также удивляются тому, что открытие простого банкомата не обошлось без представителя духовенства со святой водой и кадилом.

Скриншот комментариев

Напомним, соцсеть насмешило торжественное открытие туалета в украинской сельской школе.