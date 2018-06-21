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"Поп, там є поп!": у соцмережах сміються над відкриттям банкомату на Донбасі

STYLERLIFE        21.06.2018 - 19:00
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

В Красногорівці чиновники відкрили банкомат, перерізали стрічку, а священик облив його святою водою

У підконтрольній Україні Красногорівці днями відбулося урочисте відкриття першого і єдиного банкомату "Ощадбанку" з перерізанням червоної стрічки. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації на сторінці у Facebook.

На опублікованих фото в мережі видно, що на відкритті банкомату також був присутній священик, освятивший банківське обладнання. У соцмережах почали жартувати про масштаби заходу.

Фото: Урочисте перерізання стрічки біля банкомату (facebook.com/Прес-служба-Донецької-облдержадміністрації)

Участь у відкритті взяли голова Мар'їнської райдержадміністрації, керівник районної військово-цивільної адміністрації та інші чиновники.

Фото: Освячення банківського обладнання (facebook.com/Прес-служба-Донецької-облдержадміністрації)

Цей захід в мережі вже почали порівнювати з недавнім урочистим відкриттям зупинки на окупованих територіях. Там група людей позували перед камерами при відкритті старої зупинки радянських часів, яку освіжили фарбою. Під час заходу перерізали червону стрічку. Варто також зазначити, що сама зупинка стоїть серед поля.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/romarkrm)

Фото: відкриття зупинки з поста Дениса Казанського (facebook.com/den.kazansky)

Користувачі соцмереж також дивуються з того, що відкриття простого банкомату не обійшлося без представника духовенства зі святою водою і кадилом.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, соцмережу насмішило урочисте відкриття туалету в українській сільській школі.

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Теги: Донбасс, банкомат
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