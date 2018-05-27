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"Сумасшедшая игра": в сети отреагировали на блестящую победу "Реала" в ЛЧ

STYLERLIFE        27.05.2018 - 09:18
Фото: instagram.com/sme_sport
Фото: instagram.com/sme_sport

В сети бурно отреагировали на победу "Реала"

Решающий матч "Реал" — "Ливерпуль", который должен был определить победителя в финале Лиги Чемпионов 2018, состоялся 26 мая в Киеве. По результатам игры победу одержал клуб "Реал" со счетом 3:1. Болельщики в социальных сетях отреагировали на блестящую победу испанского футбольного клуба.

"Начало Финала!!!!!!!! Я за Криштика", — подписал фотографию Владимир Зеленский.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/zelenskiy95

"Крутая игра. Море удовольствия. Безумно рад, что финал Лиги Чемпионов провели в Киеве, на моем родном Олимпийском стадионе", – написал Дмитрий Комаров в социальной сети Instagram.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/komarovmir

Фото: (instagram.com/komarovmir)

"Ребят, давайте поздравим Реал с сумасшедшей игрой! У Зидана на все важные матчи команда выходит, выглядя очень свежей!" – написал другой пользователь.

Cкриншот поста аккаунта twitter.com/RozanovYury

Вот так с юмором поздравил "Реал" с победой ведущий Артем Гагарин. Он в фотошопе добавил к команде Мадрида голкипера "Ливерпуля". 

Предлагаем посмотреть фото, как радовались болельщики после победы любимой команды. 

Скриншоты из Instagram и Twitter

К слову, в Киеве 26 мая представители спецназа задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты возле входа на стадион "Олимпийский". По словам главы киевской полиции, инцидентов с иностранными болельщиками "пока удается избегать".

Видео: video.rbc.ua

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Теги: реакция соцсетей, финал, Лига Чемпионов, Реа́л Мадри́д
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