Редкие детские фото украинских политиков: такими вы их еще не видели

Как политики выглядели тогда, когда о них не знали украинцы
Украинские властьимущие когда-то были милыми мальчиками и девочками. Вот в День защиты детей мы и решили показать вам, как выглядели в детстве те, кому посчастливилось вершить сегодня украинскую политику.
Мы предлагаем фотодборку политических лидеров современности в далеком прошлом. Кадры на вес золота!
Петр Порошенко
Сейчас президент Украины сладостей почти не употребляет, но в детстве, говорят, был сладкоежкой.
Петр Порошенко в детстве (фото: twitter.com)
Юлия Тимошенко
По словам одноклассников Юлии Владимировны, ею восхищались почти все ребята в школе. Тимошенко с детства была среди первых и отличалась силой и здоровьем.
Юлия Тимошенко в детстве (фото: 24smi.org)
А здечсь Юля совсем маленькая (фото: 24smi.org)
Олег Тягнибок
В детстве Олег мечтал стать танкистом, но помешал высокий рост. Поэтому он пошел по стопам отца, который был выдающимся спортивным врачом. Правда, со временем политика в отвлекла Тягнибока от врачебной практики. К счастью, или сожалению...
Олег Тягнибок в детстве (фото: lichnosti.net)
Олег Ляшко
Будущий "главный радикал страны" с ранних лет отличался особенной опрятностью и аккуратностью.
Олег Ляшко в детстве (фото: gazeta.ua)
Виталий Кличко
Мэр Киева в одном из интервью признался, что в детстве отрабатывал удары на брате Владимире, поскольку другие боксеры были сильнее него.
Виталий Кличко с братом Владимиром в детстве (фото: boxmir.com)
Виталий Кличко с братом Владимиром в детстве (фото: boxmir.com)
Маленький Виталий Кличко (фото: boxmir.com)
Инна Богословская
Экс-"регионалка" в школе была модницей. Юная харьковчанка не пропускала ни одного советского праздника. А еще в то время политик носила мальчишескую стрижку.
Инна Богословская в детстве (фото: 24tv.ua)
Арсений Яценюк
В школе Яценюк хорошо учился и при выпуске даже получил медаль. Серебряную. До золотой чуть-чуть не дотянул.
Арсений Яценюк в детстве (фото: twitter.com)
Александр Турчинов
Известно, что в детстве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины был тихим ребенком и много времени уделял учебе.
Александр Турчинов в детстве (фото: bigmir.net)
Юрий Луценко
Говорят, будущий Генпрокурор не отличался особыми способностями в школе. Однако он очень любил саму школу, своих учителей и одноклассников.
Юрий Луценко в детстве (фото: nahnews.org)
Кстати, украинские звезды записали трогательное видео в День защиты детей.
Видео: РБК-Украина