Редкие детские фото украинских политиков: такими вы их еще не видели

Как политики выглядели тогда, когда о них не знали украинцы

Украинские властьимущие когда-то были милыми мальчиками и девочками. Вот в День защиты детей мы и решили показать вам, как выглядели в детстве те, кому посчастливилось вершить сегодня украинскую политику.

Мы предлагаем фотодборку политических лидеров современности в далеком прошлом. Кадры на вес золота!

Петр Порошенко

Сейчас президент Украины сладостей почти не употребляет, но в детстве, говорят, был сладкоежкой.

Петр Порошенко в детстве (фото: twitter.com)

Юлия Тимошенко

По словам одноклассников Юлии Владимировны, ею восхищались почти все ребята в школе. Тимошенко с детства была среди первых и отличалась силой и здоровьем.

Юлия Тимошенко в детстве (фото: 24smi.org)

А здечсь Юля совсем маленькая (фото: 24smi.org)

Олег Тягнибок

В детстве Олег мечтал стать танкистом, но помешал высокий рост. Поэтому он пошел по стопам отца, который был выдающимся спортивным врачом. Правда, со временем политика в отвлекла Тягнибока от врачебной практики. К счастью, или сожалению...

Олег Тягнибок в детстве (фото: lichnosti.net)

Олег Ляшко

Будущий "главный радикал страны" с ранних лет отличался особенной опрятностью и аккуратностью.

Олег Ляшко в детстве (фото: gazeta.ua)

Виталий Кличко

Мэр Киева в одном из интервью признался, что в детстве отрабатывал удары на брате Владимире, поскольку другие боксеры были сильнее него.

Виталий Кличко с братом Владимиром в детстве (фото: boxmir.com)

Виталий Кличко с братом Владимиром в детстве (фото: boxmir.com)

Маленький Виталий Кличко (фото: boxmir.com)

Инна Богословская

Экс-"регионалка" в школе была модницей. Юная харьковчанка не пропускала ни одного советского праздника. А еще в то время политик носила мальчишескую стрижку.

Инна Богословская в детстве (фото: 24tv.ua)

Арсений Яценюк

В школе Яценюк хорошо учился и при выпуске даже получил медаль. Серебряную. До золотой чуть-чуть не дотянул.

Арсений Яценюк в детстве (фото: twitter.com)

Александр Турчинов

Известно, что в детстве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины был тихим ребенком и много времени уделял учебе.

Александр Турчинов в детстве (фото: bigmir.net)

Юрий Луценко

Говорят, будущий Генпрокурор не отличался особыми способностями в школе. Однако он очень любил саму школу, своих учителей и одноклассников.

Юрий Луценко в детстве (фото: nahnews.org)

Кстати, украинские звезды записали трогательное видео в День защиты детей.

Видео: РБК-Украина