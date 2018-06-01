Рідкісні дитячі фото українських політиків: такими ви їх ще не бачили

Як політики виглядали тоді, коли про них не знали українці

Українські можновладці колись були милими хлопчиками і дівчатками. Ось в День захисту дітей ми і вирішили показати вам, як виглядали в дитинстві ті, кому пощастило вершити сьогодні українську політику.

Ми пропонуємо фотодборку політичних лідерів сучасності в далекому минулому. Кадри на вагу золота!

Петро Порошенко

Зараз президент України солодощів майже не вживає, але в дитинстві, кажуть, був ласунам.

Петро Порошенко в дитинстві (фото: twitter.com)

Юлія Тимошенко

За словами однокласників Юлії Володимирівни, нею захоплювалися майже всі хлопці в школі. Тимошенко з дитинства була серед перших і відрізнялася силою і здоров'ям.

Юлія Тимошенко в дитинстві (фото: 24smi.org)

А здечсь Юля зовсім маленька (фото: 24smi.org)

Олег Тягнибок

У дитинстві Олег мріяв стати танкістом, але завадив високий зріст. Тому він пішов по стопах батька, який був видатним спортивним лікарем. Правда, з часом політика відвернула Тягнибока від лікарської практики. На щастя, чи на жаль...

Олег Тягнибок в дитинстві (фото: lichnosti.net)

Олег Ляшко

Майбутній "головний радикал країни" з ранніх років відрізнявся особливою охайністю і акуратністю.

Олег Ляшко в дитинстві (фото: gazeta.ua)

Віталій Кличко

Мер Києва в одному з інтерв'ю зізнався, що в дитинстві відпрацьовував удари на братові Володимирі, оскільки інші боксери були сильніші за нього.

Віталій Кличко з братом Володимиром у дитинстві (фото: boxmir.com)

Віталій Кличко з братом Володимиром у дитинстві (фото: boxmir.com)

Маленький Віталій Кличко (фото: boxmir.com)

Інна Богословська

Екс-"регіоналка" у школі була модницею. Юна харків'янка не пропускала жодного радянського свята. А ще в той час політик носила хлопчачу зачіску.

Інна Богословська в дитинстві (фото: 24tv.ua)

Арсеній Яценюк

В школі Яценюк добре вчився і при випуску навіть отримав медаль. Срібну. До золотої трохи не дотягнув.

Арсеній Яценюк у дитинстві (фото: twitter.com)

Олександр Турчинов

Відомо, що в дитинстві секретар Ради національної безпеки і оборони України був тихою дитиною і багато часу приділяв навчанню.

Олександр Турчинов в дитинстві (фото: bigmir.net)

Юрій Луценко

Кажуть, майбутній Генпрокурор не відрізнявся особливими здібностями в школі. Однак він дуже любив саму школу, своїх вчителів і однокласників.

Юрій Луценко в дитинстві (фото: nahnews.org)

До речі, українські зірки записали зворушливе відео в День захисту дітей.

Відео: РБК-Україна