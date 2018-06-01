Рідкісні дитячі фото українських політиків: такими ви їх ще не бачили

Як політики виглядали тоді, коли про них не знали українці
Українські можновладці колись були милими хлопчиками і дівчатками. Ось в День захисту дітей ми і вирішили показати вам, як виглядали в дитинстві ті, кому пощастило вершити сьогодні українську політику.
Ми пропонуємо фотодборку політичних лідерів сучасності в далекому минулому. Кадри на вагу золота!
Петро Порошенко
Зараз президент України солодощів майже не вживає, але в дитинстві, кажуть, був ласунам.
Петро Порошенко в дитинстві (фото: twitter.com)
Юлія Тимошенко
За словами однокласників Юлії Володимирівни, нею захоплювалися майже всі хлопці в школі. Тимошенко з дитинства була серед перших і відрізнялася силою і здоров'ям.
Юлія Тимошенко в дитинстві (фото: 24smi.org)
А здечсь Юля зовсім маленька (фото: 24smi.org)
Олег Тягнибок
У дитинстві Олег мріяв стати танкістом, але завадив високий зріст. Тому він пішов по стопах батька, який був видатним спортивним лікарем. Правда, з часом політика відвернула Тягнибока від лікарської практики. На щастя, чи на жаль...
Олег Тягнибок в дитинстві (фото: lichnosti.net)
Олег Ляшко
Майбутній "головний радикал країни" з ранніх років відрізнявся особливою охайністю і акуратністю.
Олег Ляшко в дитинстві (фото: gazeta.ua)
Віталій Кличко
Мер Києва в одному з інтерв'ю зізнався, що в дитинстві відпрацьовував удари на братові Володимирі, оскільки інші боксери були сильніші за нього.
Віталій Кличко з братом Володимиром у дитинстві (фото: boxmir.com)
Віталій Кличко з братом Володимиром у дитинстві (фото: boxmir.com)
Маленький Віталій Кличко (фото: boxmir.com)
Інна Богословська
Екс-"регіоналка" у школі була модницею. Юна харків'янка не пропускала жодного радянського свята. А ще в той час політик носила хлопчачу зачіску.
Інна Богословська в дитинстві (фото: 24tv.ua)
Арсеній Яценюк
В школі Яценюк добре вчився і при випуску навіть отримав медаль. Срібну. До золотої трохи не дотягнув.
Арсеній Яценюк у дитинстві (фото: twitter.com)
Олександр Турчинов
Відомо, що в дитинстві секретар Ради національної безпеки і оборони України був тихою дитиною і багато часу приділяв навчанню.
Олександр Турчинов в дитинстві (фото: bigmir.net)
Юрій Луценко
Кажуть, майбутній Генпрокурор не відрізнявся особливими здібностями в школі. Однак він дуже любив саму школу, своїх вчителів і однокласників.
Юрій Луценко в дитинстві (фото: nahnews.org)
До речі, українські зірки записали зворушливе відео в День захисту дітей.
Відео: РБК-Україна