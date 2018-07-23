Ректор Одесского медуниверситета уволен: появились подробности

Фото: Валерий Запорожан (facebook.com-valeriy.zaporozhan

Бывший ректор вуза подал новый иск в суд

Ректор Одесского медуниверситета Валерий Запорожан, которого уволили за нарушение трудового договора, подал новый иск в Приморский суд. Об этом сообщает "Южный курьер".

Ранее судья Андрей Бойчук вынес решение на заявление Валерия Запорожана об обеспечении иска по подаче искового заявления в Минздрав Украины о признании незаконным Приказа №73 – Адм. от 11 июля 2018 года – о проведении комиссионной проверки; отмене приказа МОЗ о разрыве контакта с Запорожаном - иск вернуть заявителю.

Однако экс-ректор вновь обратился в Приморский суд с иском о признании проверки МОЗ, как и разрыв контракта с ним незаконными. Судья Ольга Шенцева постановила, что заявление об обеспечении иска "не обосновано, не доказано и удовлетворению не подлежит". В этой связи судья постановила отказать представителю Валерия Запорожана "в полном объеме".

Напомним, что председатель Приморского суда Сергей Кичмаренко рассмотрел дело об административном правонарушении, в котором Запорожан проходил обвиняемым по факту сокрытия своих доходов и ложных данных в декларации, в его пользу. На основании обстоятельств дела Минздрав временно отстранил ректора от обязанностей.

Также сообщалось, что ректор Одесского медуниверситета уволен за нарушение трудового договора.

Ректора Одесского национального медицинского университета (ОНМЕДУ) Валерия Запорожана был уволен за нарушение трудового договора. В частности, за не допуск комиссии министерства к проведению проверки, сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

И.о. министра подчеркнула, что члены комиссии смогли осуществлять проверку в университете лишь в присутствии журналистов.

"Организовали проверку, зашли в университет. Когда были журналисты и камеры - их (членов комиссии, - ред.) пропустили, а когда вы ушли, их выбросили и сказали, мол, запрещаем и не соглашаемся на проверку", - отметила Супрун.

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