Ректор Одеського медуніверситету звільнено: з'явилися подробиці

Фото: Валерій Запорожан (facebook.com-valeriy.zaporozhan

Колишній ректор вузу подав новий позов до суду

Ректор Одеського медуніверситету Валерій Запорожан, якого звільнили за порушення трудового договору, подав новий позов до Приморського суду. Про це повідомляє "Західний кур'єр".

Раніше суддя Андрій Бойчук виніс рішення на заяву Валерія Запорожана про забезпечення позову по подачі позовної заяви до Моз України про визнання незаконним Наказу №73 – Адм. від 11 липня 2018 року – про проведення комісійної перевірки; скасування наказу МОЗ про розрив контакту з Запорожаном - позов повернути заявнику.

Однак екс-ректор знову звернувся до Приморського суду з позовом про визнання перевірки МОЗ, як і розрив контракту з ним незаконними. Суддя Ольга Шенцева постановила, що заяву про забезпечення позову "не обгрунтовано, не доведено і задоволенню не підлягає". У зв'язку з цим суддя постановила відмовити представнику Валерія Запорожана "в повному обсязі".

Нагадаємо, що голова Приморського суду Сергій Кичмаренко розглянув справу про адміністративне правопорушення, у якому Запорожан проходив обвинуваченим за фактом приховування своїх доходів і помилкових даних у декларації, в його користь. На підставі обставин справи Моз тимчасово відсторонив від обов'язків ректора.

Також повідомлялося, що ректор Одеського медуніверситету звільнений за порушення трудового договору.

Ректора Одеського національного медичного університету (ОДМУ) Валерія Запорожана був звільнений за порушення трудового договору. Зокрема, через не допуск комісії міністерства до проведення перевірки, повідомила журналістам в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

В.о. міністра підкреслила, що члени комісії змогли здійснювати перевірку в університеті лише в присутності журналістів.

"Організували перевірку, зайшли в університет. Коли були журналісти і камери - їх (членів комісії, - ред.) Пропустили, а коли ви пішли, їх викинули і сказали, мовляв, забороняємо і не погоджуємося на перевірку", - зазначила Супрун.

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