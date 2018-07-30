Решил быть крутым: в Киеве водитель специально протаранил двух полицейских

Фото: Патрульная полиция (РБК-Украина)

Патрульные пытались задержать водителя за нарушение ПДД

В Киеве водитель иномарки специально сбил двух полицейских, а потом протащил их несколько метров. Об этом сообщил ветеран АТО Мартин Брест на своей странице в Facebook.

Мартин Брест сообщил, что инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Инспектор патрульной полиции Макс Коваленко вместе со своим напарником попытался остановить нарушителя, который передвигался на автомобиле Honda Accord, за разворот на пешеходном переходе. Водитель, вместо того, чтобы остановиться, нажал на педаль газа и поволок за собой патрульных полицейских.

"Знакомьтесь, это Макс, ему двадцать девять, и сегодня его тащило машиной. Обычная ситуация, да? Да. Для патрульной полиции. Максим Коваленко, лейтенант, инспектор патрульной полиции. На линии с мая 17-го. Был одним из тех, кто запускал патрульную полицию Измаила, на должности "комвзвода". Сегодня на дежурстве, примерно в 12:40 в Голосеевском районе Киева, инспектор четвертого бата Макс остановил Хонду Аккорд за нарушение ПДД. Разворот на пешеходном переходе. Водитель Хонды решил быть крутым, газанул и поволок за машиной двух полицейских - Макса и парня с другого экипажа, Олега", - рассказал Мартин Брест.

Скриншот фото (facebook.com/Мартин Брест)

Он добавил, что Максим Коваленко на данный момент находится в больнице, а водитель Honda Accord – в райотделе, дает показания.

По словам Бреста, нарушитель уже вызвал адвоката и рассказывает, что ему стало плохо.

Скриншот поста (facebook.com/Мартин Брест)

Напомним, в Киеве пьяный водитель разбил 7 авто и уснул в машине "копов".

А ранее мы писали о том, что в Киеве задержали пьяного водителя, который чуть не попал в ДТП.

Видео: РБК-Украина