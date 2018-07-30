Вирішив бути крутим: у Києві водій спеціально протаранив двох поліцейських

Фото: Патрульна поліція (РБК-Україна)

Патрульні намагалися затримати водія за порушення ПДР

У Києві водій іномарки спеціально збив двох поліцейських, а потім протягнув їх кілька метрів. Про це повідомив ветеран АТО Мартін Брест на своїй сторінці в Facebook.

Мартін Брест повідомив, що інцидент стався в Голосіївському районі столиці. Інспектор патрульної поліції Макс Коваленко разом зі своїм напарником спробував зупинити порушника, який пересувався на автомобілі Honda Accord, за розворот на пішохідному переході. Водій, замість того, щоб зупинитися, натиснув на педаль газу і поволік за собою патрульних поліцейських.

"Знайомтеся, це Макс, йому двадцять дев'ять, і сьогодні його тягло машиною. Звичайна ситуація, так? Так. Для патрульної поліції. Максим Коваленко, лейтенант, інспектор патрульної поліції. На лінії з травня 17-го. Був одним з тих, хто запускав патрульну поліцію Ізмаїла, на посаді "комвзводу". Сьогодні на чергуванні, приблизно о 12:40 у Голосіївському районі Києва, інспектор четвертого бата Макс зупинив Хонду Акорд за порушення ПДР. Розворот на пішохідному переході. Водій Хонди вирішив бути крутим, газонув і поволік за машиною двох поліцейських - Макса і хлопця з іншого екіпажу, Олега", - розповів Мартін Брест.

Скріншот фото (facebook.com/Мартін Брест)

Він додав, що Максим Коваленко на даний момент знаходиться в лікарні, а водій Honda Accord – в райвідділі, дає свідчення.

За словами Бреста, порушник вже викликав адвоката і розповідає, що йому стало погано.

Скріншот поста (facebook.com/Мартин Брест)

Нагадаємо, у Києві п'яний водій розбив 7 авто і заснув у машині "копів".

А раніше ми писали про те, що у Києві затримали п'яного водія, який ледь не потрапив у ДТП.

Відео: РБК-Україна