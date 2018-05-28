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"Решил перебежать проспект": в Киеве авто сбило пьяного мужчину

STYLERLIFE        28.05.2018 - 12:49
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ

Мужчина госпитализирован в больницу с травмами

В ночь на 28 мая в Киеве авто сбило мужчину, который пытался перебежать проспект Победы. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Человек был в состоянии алкогольного опьянения, его с тяжелыми травмами доставили в больницу. 

"Перебегать проспект Победы, еще и ночью - была очень плохая идея... Этой ночью, у дома №49/2 по вышеуказанному проспекту, человек с признаками опьянения был сбит автомобилем Ravon. Пострадавший пешеход в тяжелом состоянии был госпитализирован. На месте работали наряд патрульной полиции и СОГ", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети отреагировали на ДТП в комментариях.

"Миграция оленей", - написал Сережа Серый.

"Из-за таких дебилов страдают нормальные люди", - прокомментировала Надежда Крищук.

"Сетку метра четыре надо натянуть", - отреагировал Александр Бжассо.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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Теги: ДТП
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