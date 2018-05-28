"Вирішив перебігти проспект": у Києві авто збило п'яного чоловіка

Чоловік госпіталізований в лікарню з травмами
В ніч на 28 травня у Києві авто збило чоловіка, який намагався перебігти проспект Перемоги. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, його з важкими травмами доставили в лікарню.
"Перебігати проспект Перемоги, ще й вночі - була дуже погана ідея... Цієї ночі, біля будинку №49/2 за вищевказаним проспектом, людина з ознаками сп'яніння, була збита автомобілем Ravon. Постраждалий пішохід у важкому стані був госпіталізований. На місці працювали наряд патрульної поліції і СОГ", - сказано в повідомленні.
Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі відреагували на ДТП в коментарях.
"Міграція оленів", - написав Сергій Сірий.
"Через таких дебілів страждають нормальні люди", - прокоментувала Надія Крищук.
"Сітку чотири метри треба натягнути", - відреагував Олександр Бжассо.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Як раніше повідомлялося, у Дніпрі тролейбус врізався в маршрутку (фото, відео).