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"Территория без банков и экономики": эксперт рассказал о дальнейшей судьбе Крыма

STYLERЖизнь    07.01.2019 - 08:57

Аннексированный Россией Крым станет "серой зоной" с военными базами, где не будет экономики и инвестиций. Об этом заявил эксперт по вопросам Крыма и главный редактор "BlackSeaNews" Андрей Клименко в интервью "Апострофу".

По его словам, на полуострове сохранится большая дотационность, где-то на уровне 85%. При этом инвестиции не будут поступать на полуостров. Кроме того, он отметил также то, что на оккупированной территории не будет много туристов.

"Революции там не было и не будет", - заявил Клименко.

&quot;Территория без банков и экономики&quot;: эксперт рассказал о дальнейшей судьбе Крыма

Скриншот с YouTube/Апостроф

Он также сказал, что Крым уже не так сильно интересует профессионалов, как это было в начале аннексии. Это будет непризнанная территория без банков, инвестиций и экономики.

Эксперт также отметил, что оккупанты заставят народ идти на сотрудничество с оккупационной администрацией. При этом они постараются выдавить активную часть граждан с полуострова.

Напомним, что 2018 году в Крыму по политическим мотивам были арестованы 37 человек.

Ранее сообщалось, что Россия провела в Крыму ракетные учения.

Мы также писали о том, что уроженку России приговорили к шести годам заключения из-за передачи информации российскому боевику и подготовки теракта.

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