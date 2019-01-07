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"Територія без банків та економіки": експерт розповів про подальшу долю Криму

STYLERЖиття    07.01.2019 - 08:57

Аннексированный Росією Крим стане сірою зоною" з військовими базами, де не буде економіки та інвестицій. Про це заявив експерт з питань Криму і головний редактор "BlackSeaNews" Андрій Клименко в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, на півострові збережеться велика дотаційність, десь на рівні 85%. При цьому інвестиції не будуть надходити на півострів. Крім того, він зазначив також те, що на окупованій території не буде багато туристів.

"Революції там не було і не буде", - заявив Клименко.

&quot;Територія без банків та економіки&quot;: експерт розповів про подальшу долю Криму

Скріншот з YouTube/Апостроф

Він також сказав, що Крим вже не так сильно цікавить професіоналів, як це було на початку анексії. Це буде невизнана територія без банків, інвестицій і економіки.

Експерт також зазначив, що окупанти змусять народ йти на співпрацю з окупаційною адміністрацією. При цьому вони постараються видавити активну частину громадян з півострова.

Нагадаємо, що 2018 році в Криму за політичними мотивами було заарештовано 37 осіб.

Раніше повідомлялося, що Росія провела в Криму ракетні навчання.

Ми також писали про те, що уродженку Росії засудили до шести років ув'язнення з-за передачі інформації російському бойовику і підготовки теракту.

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