Родила и уронила в выгребную яму: в Херсонской области пытаются спасти новорожденного

Девушка не подозревала о своей беременности

В Херсонской области 17-летняя девушка родила ребенка в туалете на улице, и младенец упал в выгребную яму. Об этом сообщает ТСН.

Ребенка помогал достать и спасти сосед Юрий Кононенко, а консультировала его по телефону диспетчер скорой помощи. Соседа разбудил мужчина, который позвал его к заброшенному двору, объяснив, что его девушке стало плохо. Когда он подошел ближе, то услышал писк ребенка.

"Она сидела, плакала в туалете. Я ее спросил, что там? Есть ребенок? Было слышно детский крик, слабый, в туалете. Она сказала, есть", - рассказал Кононенко.

Вдвоем они вывели девушку на улицу и стали светить фонарем в выгребную яму и увидели в ней ребенка. Мужчина растерялся, а Юрий Кононенко начал ломать доски туалета и звонить в неотложку.

Пока помощь летела из ближайшего райцентра, который находился в 45 километрах от поселка, диспетчер рассказала Кононенко, как правильно взять ребенка и что с ним нужно сделать.

Скорая смогла добраться до места происшествия только через час, так как дороги совсем разбиты. К тому времени ребенка уже достали.

"Мать лежала на кровати. У нее ребеночек. Маленький новорожденный. Мальчик. Весом 1,4 кило. 30 недель беременности", - рассказала фельдшер медицины чрезвычайных состояний Любовь Зорина.

Малышу пришлось сразу подключить искусственную вентиляцию легких и его состояние до сих пор остается тяжелым.

"Тяжесть обусловлена дыхательной недостаточностью. То есть ребенок вдохнул фекалии. Множественные гематомы грудной клетки, лица, конечностей", - рассказал и.о. заведующего отделением интенсивной терапии новорожденных Александр Шмалько.

Сейчас ребенок находится в областной больнице, и медики борются за его жизнь. А его мама, полежав несколько дней, ушла. От ребенка она отказалась. Медикам она сообщила, что не подозревала о своей беременности.

"С ее слов, она на учете не состояла и о состоянии будущего материнства она не осознавала, поэтому вела себя спокойно. Ну, такая, растерянная вроде. 30 недель беременности – уже как-то женщина должна чувствовать", - удивилась фельдшер.

Видео: ТСН

На несовершеннолетнюю мать завели уголовное производство по статье "Покушение на убийство матерью своего новорожденного ребенка". Ей грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Молодая женщина вместе со своим сожителем уехали из села, а Юрий Кононенко сообщил, что эта пара не местная, они появились несколько месяцев назад и односельчане не подозревали, что девушке всего 17 лет, так как она выглядит старше. А вот о беременности догадывались.

Что будет с ребенком пока неизвестно – врачи от прогнозов воздерживаются.

Кстати, в Мелитополе мать морила голодом младенца.

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