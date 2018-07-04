Народила і впустила у вигрібну яму: у Херсонській області намагаються врятувати новонародженого

Дівчина не підозрювала про свою вагітність

В Херсонській області 17-річна дівчина народила дитину в туалеті на вулиці, і малюк впав у вигрібну яму. Про це повідомляє ТСН.

Дитину допомагав дістати і врятувати сусід Юрій Кононенко, а консультувала його по телефону диспетчер швидкої допомоги. Сусіда розбудив чоловік, який покликав його до занедбаного двору, пояснивши, що його дівчині стало погано. Коли він підійшов ближче, то почув писк дитини.

"Вона сиділа, плакала в туалеті. Я її запитав, що там? Є дитина? Було чути дитячий крик слабкий, в туалеті. Вона сказала, є", - розповів Кононенко.

Удвох вони вивели дівчину на вулицю і стали світити ліхтарем у вигрібну яму і побачили в ній дитину. Чоловік розгубився, а Юрій Кононенко почав ламати дошки туалету і дзвонити в швидку.

Поки допомога летіла з найближчого райцентру, який знаходився в 45 кілометрах від селища, диспетчер розповіла, як правильно взяти дитину і що з нею треба зробити.

Швидка змогла дістатися до місця події лише через годину, так як дороги зовсім розбиті. До того часу дитину вже дістали.

"Мати лежала на ліжку. У неї дитинка. Маленький новонароджений. Хлопчик. Вагою 1,4 кіло. 30 тижнів вагітності", - розповіла фельдшер медицини надзвичайних станів Любов Зоріна.

Малюкові довелося відразу підключити штучну вентиляцію легень і його стан досі залишається важким.

"Тяжкість зумовлена дихальною недостатністю. Тобто дитина вдихнула фекалії. Множинні гематоми грудної клітини, обличчя, кінцівок", - розповів в. о. завідувача відділенням інтенсивної терапії новонароджених Олександр Шмалько.

Зараз дитина перебуває в обласній лікарні, і медики борються за її життя. А його мама, полежавши кілька днів, пішла. Від дитини вона відмовилася. Медикам вона повідомила, що не підозрювала про свою вагітність.

"З її слів, вона на обліку не перебувала і про стан майбутнього материнства вона не усвідомлювала, тому вела себе спокійно. Ну, така, ніби розгублена. 30 тижнів вагітності – вже як-то жінка повинна відчувати", - здивувалася фельдшер.

Відео: ТСН

На неповнолітню матір завели кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини". Їй загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

Молода жінка разом зі своїм співмешканцем поїхала з села, а Юрій Кононенко повідомив, що ця пара не місцева, вони з'явилися кілька місяців тому і односельці не підозрювали, що дівчині всього 17 років, так як вона виглядає старше. А ось про вагітність здогадувалися.

Що буде з дитиною поки невідомо – лікарі від прогнозів утримуються.

До речі, у Мелітополі мати морила голодом немовля.

Чи потрібно соціалізувати ромів - опитування