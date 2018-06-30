Роналдо сфотографировался с Путиным на Красной площади и похвалил Россию

Помимо спортсмена, на снимке можно заметить еще несколько легенд

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сделал совместное фото с президентом Владимиром Путиным и похвалил Российскую Федерацию. Соответствующие снимки легенда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Удивительно, как Кубок Мира объединяет фанатов самого популярного вида спорта на планете и какой Россия оказалась гостеприимной страной. Очаровательные улицы, красивые города и успех на Чемпионате мира", - сказал он.

Фото: Роналдо и Путин (instagram.com/ronaldo)

Следует уточнить, что на опубликованных фото легендарный бразильский футболист позирует не только с Путиным, а и с президентом ФИФА Джанни Инфантино, а также футболистами Лотаром Маттеусом, Икером Касильясом, Карлесом Пуйолем, Дмитрием Булыкиным и Алексеем Смертиным.

Фото: Роналдо в молодости (instagram.com/ronaldo)

Кстати, известный бюст нападающего сборной Португалии и испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду, стоявший в португальском аэропорту, был заменен на новый. Многие называли скульптуру отвратительной, ужасающей и невероятно смешной.

Скульптор Сантош создал бюст в прошлом году. И несмотря на то что уже была сделана более похожая копия футболиста, в аэропорту решили поставить именно эту версию. Бронзовую скульптуру установили в 2017 году, когда аэропорт Мадейры решили назвать в честь Роналду, который является для населения местным героем.

Семья футболиста обратилась с просьбой о замене бюста на другой через музей CR7, владельцем которого является сам спортсмен. Но поклонникам Криштиану Роналду смешная версия бюста очень пришлась по душе и они создали петицию, в которой требуют вернуть творение Сантоша.

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