Роналдо сфотографувався з Путіним на Червоній площі і похвалив Росію

Крім спортсмена, на знімку можна помітити ще кілька легенд

Колишній нападник збірної Бразилії Роналдо зробив спільне фото з президентом Володимиром Путіним і похвалив Російську Федерацію. Відповідні знімки легенда опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дивовижно, як Кубок Світу об'єднує фанатів найпопулярнішого виду спорту на планеті і якою Росія виявилася гостинною країною. Чарівні вулиці, красиві міста і успіх на Чемпіонаті світу", - сказав він.

Фото: Роналдо і Путін (instagram.com/ronaldo)

Слід уточнити, що на опублікованих фото легендарний бразильський футболіст позує не тільки з Путіним, а і з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, а також футболістами Лотаром Маттеусом, Ікером Касільясом, Карлесом Пуйолем, Дмитром Буликіним і Олексієм Смертчним.

Фото: Роналдо в молодості (instagram.com/ronaldo)

До речі, відомий бюст нападника збірної Португалії та іспанського клубу "Реал Мадрид" Кріштіану Роналду, що стояв у португальському аеропорту, був замінений на новий. Багато хто називали скульптуру огидною, жахливою і неймовірно смішною.

Скульптор Сантош створив погруддя в минулому році. І незважаючи на те, що вже була зроблена більш схожа копія футболіста, в аеропорту вирішили поставити саме цю версію. Бронзову скульптуру встановили в 2017 році, коли аеропорт Мадейри вирішили назвати на честь Роналду, який є для населення місцевим героєм.

Сім'я футболіста звернулася з проханням про заміну бюста на інший через музей CR7, власником якого є сам спортсмен. Але шанувальникам Кріштіану Роналду смішна версія бюста дуже припала до душі і вони створили петицію, в якій вимагають повернути творіння Сантоша.

Потрібно соціалізувати ромів – опитування (video.rbc.ua)