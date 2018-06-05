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В России снова горит торговый центр (видео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 14:14
Фото: (YouTube/БИЗНЕС Online)
Фото: (YouTube/БИЗНЕС Online)

В городе Казань произошел пожар

В России в городе Казань горит торговый центр "Порт". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС России.

"Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым. Пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих", - сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, пострадавших в результате пожара нет.

"В результате возгорания в торговом центре "Порт" никто не пострадал", - рассказали в прресс-службе.

Отмечается, что из здания были эвакуированы 20 человек персонала и охрана.

"Возгорание на площади 20 кв. м удалось обнаружить на первом этаже торгового помещения. Силы и средства казанского гарнизона работают по 4 номеру сложности", - добавили в ведомстве.

К ликвидации последствий пожара в ТЦ привлечены 80 человек личного состава и 21 единица техники. Пожар тушат уже несколько часов.

Видео: Подробности пожара с ТЦ "Порт" (YouTube/БИЗНЕС Online)

По данным росСМИ, двухэтажный торговый центр "Порт" открылся в Казани в 2015 году. Общая площадь здания - 30 тыс. кв. метров. Из них 17 тыс. сдается в аренду.

Напомним, суд арестовал охранника ТЦ "Зимняя вишня", который отключил пожарную сигнализацию во время пожара.

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Теги: пожар, рф
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