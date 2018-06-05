Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Росії знову горить торговий центр (відео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 14:14
Фото: (YouTube/БИЗНЕС Online)
Фото: (YouTube/БИЗНЕС Online)

У місті Казань сталася пожежа

У Росії в місті Казань горить торговий центр "Порт". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Центрального регіонального центру МНС Росії.

"З-під покрівлі будівлі, де розташований торговий центр, йде сильний дим. Пожежу гасять за другим номером складності з п'яти існуючих", - повідомили у відомстві.

За даними ГУ МНС Росії по Республіці Татарстан, постраждалих в результаті пожежі немає.

"В результаті пожежі в торговому центрі "Порт" ніхто не постраждав", - розповіли в прресс-службі.

Зазначається, що з будівлі були евакуйовані 20 осіб персоналу і охорона.

"Загоряння на площі 20 кв. м вдалося виявити на першому поверсі торгового приміщення. Сили і засоби казанського гарнізону працюють по 4 номерам складності", - додали у відомстві.

До ліквідації наслідків пожежі в ТЦ притягнуто 80 осіб особового складу та 21 одиниця техніки.

Відео: Подробиці пожежі з ТЦ "Порт" (YouTube/БІЗНЕС Online)

За даними росЗМІ, двоповерховий торговий центр "Порт" відкрився в Казані в 2015 році. Загальна площа будівлі - 30 тис. кв. метрів. З них 17 тис. здається в оренду.

Нагадаємо, суд заарештував охоронця ТЦ "Зимова вишня", який відключив пожежну сигналізацію під час пожежі.

Термінова новина за 4 червня (відео: РБК-Україна)

У Полтаві загорівся гараж з трьома автомобілями (фото) Стало відомо, коли знесуть згорілий ТЦ в Кемерово
Теги: пожар, рф
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top