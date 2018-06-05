У Росії знову горить торговий центр (відео)

У місті Казань сталася пожежа

У Росії в місті Казань горить торговий центр "Порт". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Центрального регіонального центру МНС Росії.

"З-під покрівлі будівлі, де розташований торговий центр, йде сильний дим. Пожежу гасять за другим номером складності з п'яти існуючих", - повідомили у відомстві.

За даними ГУ МНС Росії по Республіці Татарстан, постраждалих в результаті пожежі немає.

"В результаті пожежі в торговому центрі "Порт" ніхто не постраждав", - розповіли в прресс-службі.

Зазначається, що з будівлі були евакуйовані 20 осіб персоналу і охорона.

"Загоряння на площі 20 кв. м вдалося виявити на першому поверсі торгового приміщення. Сили і засоби казанського гарнізону працюють по 4 номерам складності", - додали у відомстві.

До ліквідації наслідків пожежі в ТЦ притягнуто 80 осіб особового складу та 21 одиниця техніки.

Відео: Подробиці пожежі з ТЦ "Порт" (YouTube/БІЗНЕС Online)

За даними росЗМІ, двоповерховий торговий центр "Порт" відкрився в Казані в 2015 році. Загальна площа будівлі - 30 тис. кв. метрів. З них 17 тис. здається в оренду.

Нагадаємо, суд заарештував охоронця ТЦ "Зимова вишня", який відключив пожежну сигналізацію під час пожежі.

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