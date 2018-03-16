Причина смерти пока не сообщается

В России умер украинский режиссер Александр Павловский. Ему было 70 лет. В РФ он переехал еще в 2000-ые годы. Сам Павловский был родом из Одессы, он родился в 1947 году. О его кончине сообщили в Союзе кинематографистов России.

"16 марта 2018 года на 71-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", - сказано в сообщении.

Причина смерти пока что не сообщается.

Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году, затем стал режиссером-постановщиком постановщик Одесской киностудии. В 1993-1999 годах занимал должность художественного руководителя киностудии "Аркадия", с 2000 работал на различных киностудиях Москвы.

Фото: Александр Павловский (unikino.ru)

Александр Ильич Павловский снял игровые фильмы и телевизионные сериалы: "Счастливый Кукушкин", "Ар-хи-ме-ды!", "Подарок судьбы" (совм. с Л.Павловским), "Депутатский час", "Струны для гавайской гитары", "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "На острие меча", "Светлая личность", "И черт с нами!", "Ребенок к ноябрю", "Зефир в шоколаде", "Левая грудь Афродиты", "Жрица любви", "Атлантида".

Фото: Режиссер сконался в РФ (facebook.com ruskino.ru)

С 2016 года снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Как ранее сообщалось, в оккупированном Донецке скончался известный украинский профессор.