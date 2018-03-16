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У Росії помер український режисер

STYLERLIFE        16.03.2018 - 15:49
Фото: Скорбота (pixabay.com/ru/users/analogicus)
Фото: Скорбота (pixabay.com/ru/users/analogicus)

Причина смерті поки не повідомляється

У Росії помер український режисер Олександр Павловський. Йому було 70 років. У РФ він переїхав ще у 2000-ті роки. Сам Павловський був родом з Одеси, він народився в 1947 році. Про його смерть повідомили в Союзі кінематографістів Росії.

"16 березня 2018 року на 71-му році життя не стало нашого друга і колеги — члена Спілки кінематографістів Росії режисера ігрового кіно Павловського Олександра Ілліча", - сказано в повідомленні.

Причина смерті поки що не повідомляється.

Павловський закінчив режисерський факультет Вдіку в 1971 році, потім став режисером-постановником постановник Одеської кіностудії. В 1993-1999 роках обіймав посаду художнього керівника кіностудії "Аркадія", з 2000 року працював на різних кіностудіях Москви.

Фото: Олександр Павловський (unikino.ru)

Олександр Ілліч Павловський зняв ігрові фільми і телевізійні серіали: "Щасливий Кукушкін", "Ар-хі-ме-ди!", "Подарунок долі" (совм. з Л.Павловським), "Депутатська година", "Струни для гавайської гітари", "Трест, який лопнув", "Зелений фургон", "На вістрі меча", "Світла особистість", "І чорт з нами!", "Дитина до листопада", "Зефір у шоколаді", "Ліва груди Афродіти", "Жриця кохання", "Атлантида".

Фото: Режисер сконался в РФ (facebook.com ruskino.ru)

З 2016 року знімав короткометражні фільми для Дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш".

Як раніше повідомлялося, в окупованому Донецьку помер відомий український професор.

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Теги: смерть, режисер
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