В России на время ЧМ-2018 закрыли один из крупнейших заводов

Работники завода вышли на забастовку

В российском городе Волгограде на время проведения Чемпионата мира по футболу закрыли одно из крупнейших металлургических оборонных предприятий страны. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

В Волгограде закрыли крупнейшее металлургическое предприятие "Красный октябрь". Этот завод производит броню для танков "Армата". Работу предприятия остановили из-за проведения Чемпионата мира по футболу.

Известно, что работники завода вышли на забастовку, так как им урезали зарплату. За май они получили минимальную ставку и остались без премий, а за июнь получат почти втрое меньше от своих обычных заработков.

"В связи с чемпионатом мира по футболу 10 июня завод закрывается почти на два месяца. Часть работников уходят в отпуска, некоторые – на сессию. Кого-то отправляют сидеть дома за две трети оклада. Это примерно 7-9 тысяч рублей. Есть рабочие, которых заставляют выходить на работу во время простоя. Но никто не согласен работать за такие копейки", – рассказал один из работников завода.

Этот завод, как и еще несколько подобных, закрыли по рекомендации ФСБ России, которое посоветовало закрыть оборонные предприятия и заводы с вредным производством на время проведения ЧМ-2018 в 11 регионах России.

Кстати, Робби Уильямса раскритиковали за планы выступить на ЧМ-2018.

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