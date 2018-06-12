У Росії на час проведення ЧС-2018 закрили один з найбільших заводів

Працівники заводу вийшли на страйк

У російському місті Волгограді на час проведення Чемпіонату світу з футболу закрили одне з найбільших металургійних оборонних підприємств країни. Про це повідомляє телеканал "Дощ".

У Волгограді закрили найбільше металургійне підприємство "Червоний жовтень". Цей завод виробляє броню для танків "Армата". Роботу підприємства зупинили через проведення Чемпіонату світу з футболу.

Відомо, що працівники заводу вийшли на страйк, так як їм урізали зарплату. За травень вони отримали мінімальну ставку і залишилися без премій, а за червень отримають майже втричі менше від своїх звичайних заробітків.

"У зв'язку з чемпіонатом світу з футболу 10 червня завод закривається майже на два місяці. Частина працівників йдуть у відпустки, деякі – на сесію. Когось відправляють сидіти вдома за дві третини окладу. Це приблизно 7-9 тисяч рублів. Є робітники, яких змушують виходити на роботу під час простою. Але ніхто не згоден працювати за такі копійки", – розповів один з працівників заводу.

Цей завод, як і ще кілька подібних, закрили за рекомендацією ФСБ Росії, яке порадило закрити оборонні підприємства і заводи з шкідливим виробництвом на час проведення ЧС-2018 в 11 регіонах Росії.

До речі, Роббі Вільямса розкритикували за плани виступити на ЧС-2018.

Гей-прайд у Тель-Авіві: свято свободи (video.rbc.ua)