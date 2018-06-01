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Россия решила "присвоить" себе украинских футболистов

STYLERLIFE        01.06.2018 - 10:23
Фото: Игорь Беланов (УНИАН)
Фото: Игорь Беланов (УНИАН)

В аэропорту Москвы разместили плакаты с изображениями украинских футболистов

Россия решила "присвоить" себе украинских футболистов, обозначив их, как российских. Об этом сообщает издание "Трибуна".

В аэропорту Москвы Шереметьево решили принимать иностранных болельщиков. На стенах аэропорта разместили плакаты с надписью "Футбольная Россия".

Только на плакатах изображены футболисты киевского "Динамо" – Игорь Беланов и Евгений Рудаков. Игроки также выступали в свое время за сборную СССР, но никогда не играли в российских клубах.

Скриншот (isport.ua)

Отметим, что создатели плакатов перепутали имя Евгения Рудакова, назвав голкипера Валерием.

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Теги: футболист, Россия
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