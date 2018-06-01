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Росія вирішила "привласнити" собі українських футболістів

STYLERLIFE        01.06.2018 - 10:23
Фото: Ігор Бєланов (УНІАН)
Фото: Ігор Бєланов (УНІАН)

В аеропорту Москви розмістили плакати із зображеннями українських футболістів

Росія вирішила "привласнити" собі українських футболістів, позначивши їх, як російських. Про це повідомляє видання "Трибуна".

В аеропорту Москви Шереметьєво вирішили приймати іноземних уболівальників. На стінах аеропорту розмістили плакати з написом "Футбольна Росія".

Тільки на плакатах зображені футболісти київського "Динамо" Ігор Бєланов та Євген Рудаков. Гравці також виступали свого часу за збірну СРСР, але ніколи не грали в російських клубах.

Скріншот (isport.ua)

Зазначимо, що творці плакатів переплутали ім'я Євгена Рудакова, назвавши голкіпера Валерієм.

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Теги: футболіст, Россия
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