В аеропорту Москви розмістили плакати із зображеннями українських футболістів

Росія вирішила "привласнити" собі українських футболістів, позначивши їх, як російських. Про це повідомляє видання "Трибуна".

В аеропорту Москви Шереметьєво вирішили приймати іноземних уболівальників. На стінах аеропорту розмістили плакати з написом "Футбольна Росія".

Тільки на плакатах зображені футболісти київського "Динамо" Ігор Бєланов та Євген Рудаков. Гравці також виступали свого часу за збірну СРСР, але ніколи не грали в російських клубах.

Скріншот (isport.ua)

Зазначимо, що творці плакатів переплутали ім'я Євгена Рудакова, назвавши голкіпера Валерієм.

Як повідомлялося раніше, Ліга чемпіонів у Києві: як відпочивали фанати-іноземці на Хрещатику.

5 яскравих поєдинків найтитулованішого боксера незалежної України