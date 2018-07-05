Россия тянет время: эксперт рассказал, кто может помочь в освобождении Сенцова

Он отмечает, что пока нет каких-либо действий по решению этой проблемы со стороны Запада

Украинский политический эксперт и историк Евгений Магда рассказал, кто может повлиять на Путина в решении освободить политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 53 дня. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Эксперт заявил, что в вопросе украинских узников Россия просто тянет время.

Фото: Евгений Магда (facebook.com/yevhen.mahda)

"Она (Россия) думает, что если эта ситуация сохранится до 15-16 июля ‒ до завершения Чемпионата мира по футболу, затем до встречи Путина и Трампа ‒ это все можно будет спустить на тормоза", - считает Магда.

Евгений отмечает, что пока нет каких-либо действий по решению этой проблемы со стороны Запада.

"Есть только резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом освободить украинских политических заключенных в России, все. Закончилось заседание ПАСЕ ‒ и ничего", - сказал он.

Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Эксперт уверен, что если бы лидеры "большой семерки" и Евросоюза выступили с призывом помиловать Олега Сенцова, это могло бы помочь.

"В России был генеральный секретарь ООН Гутерриш, и он ничего публично не сказал об Олеге Сенцове. Он сказал о прекрасно организованном Чемпионате мира по футболу. Если генеральный секретарь ООН не ставит так вопрос, то мы живем в каком-то деформированном мире?" – подытожил Магда.

Ранее сообщалось, что сестра Сенцова встретилась с ним в колонии в Лабытнанги.