Росія тягне час: експерт розповів, хто може допомогти у звільненні Сенцова

Він зазначає, що поки немає будь-яких дій щодо вирішення цієї проблеми з боку Заходу

Український політичний експерт та історик Євген Магда розповів, хто може вплинути на Путіна у вирішенні звільнити політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже 53 дні. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Експерт заявив, що в питанні українських в'язнів Росія просто тягне час.

Фото: Євген Магда (facebook.com/yevhen.mahda)

"Вона (Росія) думає, що якщо ця ситуація збережеться до 15-16 липня ‒ до завершення Чемпіонату світу з футболу, потім до зустрічі Путіна і Трампа ‒ це все можна буде спустити на гальма", - вважає Магда.

Євген зазначає, що поки немає будь-яких дій щодо вирішення цієї проблеми з боку Заходу.

"Є тільки резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи із закликом звільнити українських політичних ув'язнених у Росії все. Закінчилося засідання ПАРЄ ‒ і нічого", - сказав він.

Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Експерт впевнений, що якби лідери "великої сімки" і Євросоюзу виступили з закликом помилувати Олега Сенцова, це могло б допомогти.

"В Росії був генеральний секретар ООН Гутерріш, і він нічого публічно не сказав про Олега Сенцова. Він сказав про чудово організований Чемпіонат світу з футболу. Якщо генеральний секретар ООН не ставить так питання, то ми живемо в якомусь деформованому світі?" – підсумував Магда.

Раніше повідомлялося, що сестра Сенцова зустрілася з ним у колонії в Лабитнангі.