"Российская спортивная мафия получила очередной удар": министр Жданов прокомментировал инцидент с шашкистом

По его словам, Украина чем могла, помогала своему спортсмену

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отреагировал на ситуацию по дисквалификации украинского шашкиста Юрия Аникеева и отмене этого решения. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Жданов подчеркнул, что российская спортивная мафия получила очередной удар - на этот раз от принципиальной украинской позиции нашего шашкиста Юрия Аникеева.

"Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии IDF до украинского спортсмена считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2019-го полностью аннулирована. Международная федерация шашек обязана выплатить Юрию Аникееву 5 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации. Кроме того, IDF понесет расходы за ход судебного процесса в CAS. Вердикт суда окончательный и обжалованию не подлежит", - написал министр.

По его словам, Украина чем могла, помогала своему спортсмену.

"Мы чем могли помогали Юрию бороться с российским спортивным терроризмом, поднимали этот вопрос в СМИ, боролись за его право участия в Чемпионате Европы в Грузии, помогли найти профессионального спортивного юриста Антона Сотіра, выносили и принимали участие в общественном сборе средств на иск.

Суд, как на меня, фактически, признал политически-мотивированный характер отстранения Юрия от международных соревнований - за украинский патриотизм. Но против международного спортивного права и права человека, как такого, даже российская спортивная мафия - бессильна, если разговаривать с ней языком силы юридических аргументов", - сказал Жданов.

Фото: Юрий Аникеев (facebook.com/zhdanovihor)

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по шашкам украинец Юрий Аникеев, который на три года был дисквалифицирован правлением Международной федерации шашек (IDF) якобы за нарушение этического кодекса, отстоял свою правоту.

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