"Російська спортивна мафія отримала черговий удар": міністр Жданов прокоментував інцидент з шашкістом

За його словами, Україна чим могла, допомагала своєму спортсменові

Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов відреагував на ситуацію щодо дискваліфікації українського шашкіста Юрія Анікєєва і скасування цього рішення. Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

Жданов наголосив, що російська спортивна мафія отримала черговий удар - цього разу від принципової української позиції нашого шашкіста Юрія Анікєєва.

"Міжнародний спортивний суд Лозанни виніс вердикт, згідно з яким всі претензії IDF до українського спортсмена вважаються недійсними, а 3-річна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована. Міжнародна федерація шашок зобов'язана виплатити Юрію Анікєєву 5 тисяч швейцарських франків як компенсацію. Крім того, IDF понесе витрати за хід судового процесу в CAS. Вердикт суду остаточний і оскарженню не підлягає", - написав міністр.

За його словами, Україна чим могла, допомагала своєму спортсменові.

"Ми чим могли допомагали Юрію боротися з російським спортивним тероризмом, піднімали це питання в ЗМІ, боролися за його право участі в Чемпіонаті Європи в Грузії, допомогли знайти фахового спортивного юриста Антона Сотіра, оголошували та брали участь у громадському зборі коштів на позов.

Суд, як на мене, фактично, визнав політично-вмотивований характер відсторонення Юрія від міжнародних змагань - за український патріотизм. Але проти міжнародного спортивного права і права людини, як такого, навіть російська спортивна мафія - безсила, якщо розмовляти з нею мовою сили юридичних аргументів", - сказав Жданов.

Фото: Юрій Анікєєв (facebook.com/zhdanovihor)

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу з шашок українець Юрій Анікєєв, який на три роки був дискваліфікований правлінням Міжнародної федерації шашок (IDF) нібито за порушення етичного кодексу, відстояв свою правоту.

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