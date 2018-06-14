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Российским полицейским приказали публиковать на сайтах только позитивные новости на время проведения ЧМ-2018

STYLERLIFE        14.06.2018 - 14:03
Фото: Российская полиция (twitter.commvd/official)
Фото: Российская полиция (twitter.commvd/official)

Вышел соответствующий приказ

Российским полицейским приказали публиковать на своих сайтах только позитивные новости на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Такой приказ получили все региональные управления МВД РФ, сообщает российский сайт "Медиазона".

За неделю до начала Чемпионата мира по футболу 2018 все региональные подразделения МВД РФ получили приказ о том, что они теперь должны на своих сайтах публиковать хорошие новости. От информации о раскрытых преступлениях, задержаниях подозреваемых и ежедневных сводок о состоянии преступности в регионе им рекомендуют отказаться.

"В период с 05 июня по 25 июля 2018 года приостановить размещение в средствах массовой информации сведений о результатах оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий", - сказано в особом приказе.

Теперь официальные сайты региональных МВД РФ публикуют новости о найденных щенках, о пропавших гражданах и профилактические мероприятия.

Представитель пресс-службы УМВД по Тверской области Мария Шабанова сообщила, что отсутствие новостей о задержаниях не означает, что людей перестали задерживать.

"Больше профилактических мероприятий, потому что лето, дети и, естественно, больше профилактики даем", — сказала Шабанова.

Кстати, россиянок призвали не вступать в интимные связи с иностранцами на ЧМ-2018.

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Теги: рф, МВД, чм 2018
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