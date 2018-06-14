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Російським поліцейським наказали публікувати на сайтах тільки позитивні новини на час проведення ЧС-2018

STYLERLIFE        14.06.2018 - 14:03
Фото: Російська поліція (twitter.commvd/official)
Фото: Російська поліція (twitter.commvd/official)

Вийшов відповідний наказ

Російським поліцейським наказали публікувати на своїх сайтах лише позитивні новини на час проведення Чемпіонату світу з футболу 2018. Такий наказ отримали всі регіональні управління МВС РФ, повідомляє російський сайт "Медиазона".

За тиждень до початку Чемпіонату світу з футболу 2018 всі регіональні підрозділи МВС РФ отримали наказ про те, що вони тепер мають на своїх сайтах публікувати хороші новини. Від інформації про розкриті злочини, затримання підозрюваних і щоденних зведень про стан злочинності в регіоні їм рекомендують відмовитися.

"У період з 05 червня по 25 липня 2018 року призупинити розміщення в засобах масової інформації відомостей про результати оперативно-розшукових та попереджувально-профілактичних заходів", - сказано в особливому наказі.

Тепер офіційні сайти регіональних МВС РФ публікують новини про знайдених щенят, про зниклих громадян та профілактичні заходи.

Представник прес-служби УМВС по Тверській області Шабанова Марія повідомила, що відсутність новин про затримання не означає, що людей перестали затримувати.

"Більше профілактичних заходів, тому що літо, діти і, природно, більше профілактики даємо", — сказала Шабанова.

До речі, росіянок закликали не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями на ЧС-2018.

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Теги: рф, МВД, чм 2018
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