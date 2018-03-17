Российский писатель-террорист придумал, как закончить войну на Донбассе

Прилепин воюет на Донбассе на стороне "ДНР"овцев

Российский писатель Захар Прилепин, который воюет на стороне террористов "ДНР", "отличился" новым высказыванием. На этот раз он придумал, как закончить войну на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

"Если б Америка ушла на две недели в отпуск, украинская проблема была бы разрешена стремительным образом. Не вся Америка, а часть, принимающая решения", — сказал писатель-террорист.

Прилепин винит во всех бедах США. Он считает, что именно Америка создает провокации.

Фото: Захар Прилепин ((twitter.com/DubovoySlavyans)

"У нас же, понимаете, связь с Донбассом, которую мы наблюдаем, она прямая: приезжает какой-то американский советник, живет в Киеве три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление. Тут не надо гадать по кофейной гуще и по звездам, это очень часто имеет просто прямые последствия", — пояснил писатель.

Как ранее писал Styler, российский писатель Захар Прилепин, который воюет на стороне террористов "ДНР", заявил, что территориальная целостность Украины полностью зависит от РФ. Такое мнение он высказал в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале". В студии обсуждали украинских националистов, которых Прилепин назвал "жестоко инфицированными людьми".

