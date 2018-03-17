Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Российский писатель-террорист придумал, как закончить войну на Донбассе

STYLERLIFE        17.03.2018 - 14:09
Фото: Боевики "ДНР" (facebook.com/abazia)
Фото: Боевики "ДНР" (facebook.com/abazia)

Прилепин воюет на Донбассе на стороне "ДНР"овцев

Российский писатель Захар Прилепин, который воюет на стороне террористов "ДНР", "отличился" новым высказыванием. На этот раз он придумал, как закончить войну на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

"Если б Америка ушла на две недели в отпуск, украинская проблема была бы разрешена стремительным образом. Не вся Америка, а часть, принимающая решения", — сказал писатель-террорист.

Прилепин винит во всех бедах США. Он считает, что именно Америка создает провокации.

Фото: Захар Прилепин ((twitter.com/DubovoySlavyans)

"У нас же, понимаете, связь с Донбассом, которую мы наблюдаем, она прямая: приезжает какой-то американский советник, живет в Киеве три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление. Тут не надо гадать по кофейной гуще и по звездам, это очень часто имеет просто прямые последствия", — пояснил писатель.

Как ранее писал Styler, российский писатель Захар Прилепин, который воюет на стороне террористов "ДНР", заявил, что территориальная целостность Украины полностью зависит от РФ. Такое мнение он высказал в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале". В студии обсуждали украинских националистов, которых Прилепин назвал "жестоко инфицированными людьми".
 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Прилепина отказались поселить в парижский отель из-за службы в "ДНР" Досадная ошибка: российские журналисты перепутали Захара Мая с Прилепиным
Теги: Захар Прилепин
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top